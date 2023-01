Castelvetro sotto per tre volte, poi trova il successo

BORETTO

BORETTO: Zovi, Callegari, Toma, Parmiggiani R., Ouahero, Rocchi, Bernini (69’ Cabras), Calliku (7’ Tamagni), Ennamli, Fanti, Parmiggiani N. A disp: Bonini, Sow, Randazzo, Gandolfi, Gueye, Cagnolati, Cabras, Diouf, Tamagni All.: Iotti M.

CASTELVETRO: Avgul, Cornia, Marconi, Notari (61’ Scarlata), Massari (61’ Zironi), Operato, Pigozzi, Giordano, Zagari (80’ Ceccarelli), Nanetti (87’ Dembacaj), Bocedi (46’ Barbieri). A disp: Venturelli, Gargano, Zironi, Dembacaj, Ceccarelli, Carrera, Barbieri, Canalini, Scarlata. All: Domizzi M.

Arbitro: Hafidi di Ravenna

Reti: 6’ e 15’ Ennamli, 14’ Marconi, 29’ (rig.) Nanetti, 35’ (rig.) Fanti, 79’ (rig.) Scarlata, 82’ Barbieri

Note: ammoniti Zovi, Notari, Massari e Giordano

Un Castelvetro indomito va sotto 3 volte a Boretto, rimonta sempre i reggiani e alla fine la vince, volando a +6 sulla zona playout. Al 6’ angolo battuto da Ennamli che, grazie ad una deviazione, bate Avgul. Al 14’ Marconi calcia nel sette dopo la sponda di Zagari per l’1-1, ma subito Ennamli inventa da 40 metri un pallonetto valutato male da Avgul che si insacca per il 2-1. Al 28’ Zovi travolge in area Notari e Nanetti trasforma il rigore del 2-2. Passano 10’ e Marconi stende in area Fanti, altro rigore che Fanti trasforma. Nella ripresa dopo le chance di Marconi, Nanetti e Zagari ecco il terzo rigore per fallo su Zagari trasformato da Scarlata (3-3). Poi arriva il meritato gol vittoria al 82’ con Barbieri. Il bomber 2003 insacca da pochi metri.