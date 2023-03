Castelvetro super non dà scampo al Campagnola

cAMPAGNOLA

0

CASTELVETRO

3

CAMPAGNOLA: Stefanelli, Calabretti, Messori, Michelini, Camara, Minutolo, Pivetti (1’st Giovannini), Riccò (20’ st Bellentani), Roversi (29’ st Spaggiari), Mastaj, Catellani. All. Ferraboschi.

CASTELVETRO: Avgul, Gargano (24’ st Cornia), Mandreoli, Carrera ( 18’ st Notari), Dembacaj, Operato (1’ st Massari), Pigozzi (30’st Zagari), Ceccarelli, Barbieri, Nanetti (38’ st Zironi), Giordano. All. Domizzi.

Reti: 38’pt e 13’st Nanetti, 42’st Giordano

Quarta vittoria di fila e 13esimo risultato utile per il Castelvetro. Al 22’ Pivetti ci prova un tap in a due metri dalla porta ma Avgul devia. Al 38’ Nanetti riceve sull’out di destra dopo un ottimo disimpegno ed assist di Dembacaj, punta due difensori superandoli sull’esterno ed infila di destro nel sette opposto. Al 59’ Barbieri lavora un buon pallone a metà campo e fornisce una palla invitante a Nanetti che fa 2-0. Al 42’ ottima incursione di Mandreoli che entra in area e serve su un piatto d’argento la palla a centro area per Giordano che infila nell’angolo basso.