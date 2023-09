Castillejo e il grande sogno di riscatto: "Con il Sassuolo voglio tornare ad alti liveli"

"Ho 28 anni e ancora una grande voglia di misurarmi ad alto livello. E credo questo possa essere il contesto ideale per farlo, e per dimostrare il proprio valore". Lo spiega così, Samu Castillejo, il suo arrivo a Sassuolo, facendo capire come una parte importante nel suo ritorno in Italia l’abbia avuta anche l’allenatore neroverde Alessio Dionisi. Presentandosi ai microfoni di Sassuolo Channel, il fantasista spagnolo ha infatti raccontato di avere parlato a lungo con mister Dionisi prima di scegliere di indossare i colori neroverdi, "e gran parte del mio arrivo qui – ha aggiunto – è suo. Ogni giocatore vuole sentire l’allenatore, confrontarsi con lui, sapere che tipo di intenzioni ha sul ruolo che gli si vuole far ricoprire. Il resto lo hanno fatto un gruppo giovane, molto unito, e una dimensione di club che mi ricorda molto Villareal, dove ho passato stagioni molto importanti per me". Dal Villareal al Milan: esordio da titolare e primo gol in rossonero proprio al Mapei Stadium e proprio al Sassuolo ("un ricordo indelebile: certe serate restano") a cominciare una parentesi che lo spagnolo definisce fondamentale. "Il Milan per me è stato tutto", dice, ma si vede bene che ha una gran voglia di riprendersi quello spazio che il campionato italiano gli ha tolto nelle sue ultime stagioni in rossonero, chiuse comunque con una vittoria del campionato. La sua ‘prima’ in neroverde è stata in amichevole, sabato, contro la Feralpi, ma dietro l’angolo c’è già il campionato, con Frosinone che diventa un’altra finestra possibile per il suo esordio ufficiale. "Vediamo: di sicuro non sarà una partita semplice perché noi abbiamo lavorato bene in settimana ma affrontare certe squadre non è mai facile", dice ancora Castillejo, che non si preclude nulla a livello di ruolo ("posso ricoprirli tutti, in attacco") e si dice pronto a dare il suo contributo alla causa, magari in tandem con quel Berardi che resta il neroverde che lo ha impressionato di più. "Ma lo avevo già affrontato ai tempi del Milan e – chiude - lo conoscevo già: è molto forte"

