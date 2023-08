Casting a sinistra per trovare il terzino Sarà ballottaggio tra Corrado e Valeri

Casting a sinistra, per il Sassuolo. La prossima scadenza elettorale non c’entra, ma c’entra piuttosto la necessità, per i neroverdi, di aggiungere un difensore laterale mancino al pacchetto difensivo oggi a disposizione di Alessio Dionisi. Le cessioni di Rogerio e Kyriakopulos hanno sguarnito la casella, l’acquisto di Vina ha in parte ‘aggiustato’ la falla ma ‘il gioco delle coppie’ imposto dai ritmi della stagione – almeno due giocatori per ruolo – impone integrazioni che vadano otre il pssibile adattamento di Toljan, che mancino non è. Va detto che, consapevole di potersi trovare scoperto in quella zona, il Sassuolo si era mosso con largo anticipo se è vero, come è vero, che quando ancora Rogerio e ‘Kyria’ erano a disposizione di Dionisi la dirigenza neroverde aveva cominciato a sondare il Verona per Josh Doig, ma va aggiunto che l’assalto allo scozzese si è rivelato meno agevole del previsto.

E dire che gli scout del Sassuolo lo avevano visionato nel 2022, quando ancora giocava nell’Hibernian: ai tempi non se ne fece nulla e nel frattempo il laterale è esploso altrove e la concorrenza si è infittatita. Da una parte Doig, 22 presenze, 2 gol e 4 assist con l’Hellas la stagione scorsa, avrebbe già un preaccordo con il Torino e anche gli occhi della Lazio addosso, dall’altra il Verona vuole tra gli 8 e 10 milioni e tratta solo cessioni definitive: ce né abbastanza, insomma, per continuare a monitorarlo, ma anche per guardarsi attorno, ed esattamente questo sta facendo il Sassuolo cui comunque l’arrivo di Vina garantisce già un asset in zona. Ecco allora che la rosa si amplia: gli scout neroverdi hanno buttato un’occhiata all’estero (ed in particolare al turco Elmali, laterale classe 2000 del Trabzonspor) ma senza eccessiva convinzione, salvo poi tornare ‘a casa’ e guardare all’odierna serie B. Dove giocheranno, o giocherebbero, se quel che resta del mercato non ne cambia i destini, sia Niccolò Corrado che Emanuele Valeri.

Il primo gioca nella Ternana, cui l’Inter lo ha ceduto l’estate scorsa riservandosi la recompra per il 2024: la buona stagione disputata con gli umbri avrebbe indotto il Sassuolo ad ‘andargli sotto’, non senza mettere di mezzo l’Inter che a questo punto potrebbe anticiparne il rientro in nerazzurro a favorire proprio il Sassuolo. Il secondo, invece, è stato tra i migliori della Cremonese appena retrocessa e di giocare in B: più vecchio di due anni di Corrado, ha addosso la Lazio e, pare, anche Genoa e Torino.

Da ieri anche il Sassuolo, che prova a mettere una toppa a sinistra stringendo i tempi. La Cremo, per cederlo, vuole tra i 5 e i 6 milioni, ma la quotazione potrebbe salire, mentre Corrado potrebbe costare qualcosa di meno, complici anche gli ottimi rapporti tra nerazzurri e neroverdi, che sull’asse SassuoloMilano hanno già spostato Frattesi in una direzione, Mulattieri nell’altra…

Stefano Fogliani