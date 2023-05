Cavezzo blinda il secondo posto Piumazzo super, espugna Puianello

Serie B femminile: nell’ultima giornata di poule playoff (girone C), vittoria sia per Wamgroup Cavezzo che Sbs Piumazzo. Entrambe hanno la meglio, rispettivamente, su Pallacanestro Scandiano (59-36), e Puianello Basket Team (in trasferta 62-63). Cavezzo (Zanoli 14, Denti 11), inoltre, sentenzia il secondo posto in classifica, che dà diritto alle semifinali nazionali per la promozione in A2. Dopo il 12-10 dei primi 10’, le modenesi trovano precisione dall’arco con Siligardi e concretezza nel pitturato con Denti. Nel secondo tempo sale in cattedra Zanoli, che segna e fa segnare. Piumazzo (Cattabiani-Palmieri-Venturi 9) fa il colpaccio espugnando Puianello grazie a Giorgia Palmieri. Le due compagini si affronteranno nuovamente nello spareggio (campo neutro) con gara secca per decretare chi andrà alle semifinali per la promozione.

Serie D maschile playoff: termina l’avventura della Spv Vignola (Cappelli 19, Torricelli 13, Betti 12), che perde anche gara-2 contro Ozzano (61-73). Gli ospiti perdono Odah subito per infortunio, con Vignola che mette il match sui binari dell’equilibrio; Ozzano, però, scrive 1-13 di break nei minuti finali della terza frazione, indirizzando la qualificazione. Spv ci prova rientrando fino al -5, ma l’esperienza del duo Nanni-Guarino permette di portare a casa il referto rosa. Serie in pareggio (1-1), invece, per Modena Basket (Mancin 14, Gentile 13, Casu 11), che perde 71-67 sul campo di Granarolo; per il passaggio del turno servirà, dunque, la ’bella’ in programma alle ’Ferraris’ sabato alle 18:30.

Davide Ceglia