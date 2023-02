Cavezzo domina anche a Rimini È il nono acuto consecutivo

Serie B femminile poule play-off girone C: vince anche a Rimini la Wamgroup Cavezzo (Denti 20, Kolar, in foto, 15, Zanoli 14), che si impone 62-68. Per le ragazze di coach Piatti si tratta del nono successo consecutivo. L’equilibrio della pausa (35-34) è seguito da un allungo modenese, che arriva al +10 (50-60) dopo la tripla di Kolar. Rimini però rientra (8-0), ma Calzolari e Zanoli rilanciano Cavezzo, con quest’ultima che chiude definitivamente i conti dalla lunetta. Nella poule-playout (girone D) rinviato al giorno 1 marzo (ore 21:15), il match tra BSL San Lazzaro e Royal Finale Emilia.

Serie D maschile poule play-off: vittoria esterna per Modena Basket (girone E – Gentile 19, Berni 14, Nasuti 11), che passa sul campo di International Imola per 68-76. Sconfitte, invece, per Ottica Amidei Castelfranco (girone E, 67-73 in casa contro Forlimpopoli) e SPV Vignola (girone F, 67-56 a Cavriago). Castelfranco (Govoni 24, Torricelli 11, Cuzzani M. 10) parte bene con Torricelli (7 punti), ma Forlimpopoli prima replica con Gasperini (già in doppia cifra nei primi 10’), poi sfodera 28 punti in seconda frazione per andare avanti 38-46 alla pausa. Castelfranco reagisce riportandosi sotto nel terzo quarto, ma gli ospiti, grazie al trio Gasperini-Spisni-Maltoni, allungano in maniera decisiva nel finale, con Govoni che dalla lunga distanza tenta di limitare i danni riducendo il gap. Vignola (Dawson 18, Torricelli 10) va sotto sin dal primo quarto in terra reggiana, non riuscendo mai a riequilibrare il match nonostante arrivi fino al -4. Cavriago trova in Minardi, Berlinguer, Nasi e Branchini i propri fari offensivi; si tratta del secondo stop consecutivo per i giallo-neri.

Davide Ceglia