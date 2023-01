Cavezzo e Piumazzo, colpi esterni

Doppia vittoria esterna per le modenesi della poule play-off di Serie B femminile (girone C): la Wamgroup Cavezzo (Calzolari 13, Pronkina 10) espugna d’autorità il campo di Puianello. Successo doppiamente fondamentale in quanto scontro diretto per il secondo posto; il 56-60 della sirena finale vale il settimo referto rosa consecutivo per le giallo-nere. Parte meglio Puianello (17-10) grazie soprattutto a Dettori e Boiardi; nel secondo quarto Cavezzo gioca la sua migliore pallacanestro, siglando un parziale di 28-7 che orienta già il match. Calzolari, Cariani, Marchetti e Siligardi vanno a bersaglio con continuità e la difesa fa il resto (24-38 alla pausa). Ripresa: Puianello accorcia a -4 alla terza sirena (42-46). Nell’ultimo quarto salgono in cattedra Zanoli e Pronkina: i loro punti sono determinanti per impedire alle padrone di casa il riaggancio. Blitz esterno per Sbs Piumazzo (Palmieri 23, Zarfaoui 13, Melloni 10), che passa 51-64 sul campo di Rimini grazie al break nei quarti centrali da 17-35. In Serie D maschile (girone E), primo stop per Modena Basket (Nasuti 16, Casu e Twum 12): gli arancio-neri perdono a Persiceto 79-74. Vittoria casalinga, invece, per la SPV Vignola (girone F – Cappelli 17, Dawson 13, Fiorini 12) che batte 72-68 Granarolo. Nel primo tempo Vignola non concretizza. Spv torna in campo dopo la pausa con netti miglioramenti in fase di circolazione palla, producendo 28 punti in 10’.

Davide Ceglia