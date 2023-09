Cavezzo e Sanmichelese finiscono ko, pari per le altre

CDR MUTINA

2

SP. SCANDIANO

0

CDR MUTINA: Mawuli, Ziliani, Ligabue, Gollini, Vignocchi, Ognibene (58’ Cipolli), De Pietri (78’ F. Bonvicini), Montorsi, Corbelli (87’ Paltrinieri), Pilia (67’ Shanableh), Teggi (75’ Nadiri). A disp. Macchioni, Gualdi, Turci, M. Bonvicini. All. Greco.

SP. SCANDIANO: Antonioni, Valestri (68’ Burani), Setti, Barbieri, Saetti Baraldi, Bonora (87’ Cagnoli), Ferrari, Bottazzi (71’ Corrente), Predelli, Suma, Turrini (68’ Duci). A disp. Tarabelloni, G. Koni, Battaglia, M. Koni, Venturi. All. Baroni

Arbitro: Asaro di Finale

Reti: 70’ (rig.) Corbelli, 91’ Nadiri

Note: ammoniti Ziliani

L’Atletic Cdr Mutina nel ricordo del proprio storico dirigente Gastone Nanetti scomparso sabato trova subito 3 punti al debutto in campionato. I ragazzi di Greco fin dalle prime battute appaiono padroni del gioco, da segnalare tre occasioni con Teggi, Corbelli e Ligabue, tutte respinte dal portiere Antonioni. Nella ripresa al 70’ Corbelli su rigore porta in vantaggio i locali e poco dopo è Mawuli a salvare la porta su tiro di Bottazzi alla ricerca del pareggio. Nel finale arriva il raddoppio per gli orange con Nadiri che, entrato da poco, dentro l’area non perdona Antonioni.