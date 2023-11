Cavezzo, impresa in dieci. Va sotto, poi ribalta la gara

CAVEZZO

3

CASTELLARANO

1

CAVEZZO: Schena, Malavasi M., Saracino, Hoxha, Shehu, Malavasi N., Ascia (58’ Pressato), Kolaveri (90’ Pacella), Diegoli (87’ Masiello), Malavasi S. (25’ Casari, 83’ Gasparini), Carelli. A disp. Valentini, Pellacani, Dondi. All. Rambaldi

CASTELLARANO: Paganelli, Longu, Paglia, Valmori, Guicciardi, Cisse, Ingrami (80’ Daviddi), Solla (93’ Paoli), Bettelli, Berlonani (75’ Belfasti), Zagari (91’ Andreoli). A disp. Frau, Pierini, Buffagni, Galli. All. Bardelli

Arbitro: Kaidi di Bologna

Reti: 36’ Guicciardi, 65’ Saracino, 80’ Kolaveri, 85’ Shehu

Note: espulso al 25’ N. Malavasi, ammoniti Zagari, Guicciardi, Paglia, Hoxha, Shehu, Diegoli

Seconda vittoria casalinga di fila per il Cavezzo in una gara epica che regala punti d’oro in chiave salvezza ai biancazzurri, unici a vincere nella zona calda. In svantaggio 1-0 e in dieci uomini dal 25’ del primo tempo, la squadra di Rambaldi rimonta e vince 3-1 con merito.

Si parte con un Castallarano molto aggressivo che si procura 3 calcio d’angoli molto pericolosi tirati da Bertolani. Al 9’ dopo un contrasto areo Sebastiano Malavasi esce per colpo ricevuto alla testa. Al 12’ cross dalla sinistra di Valmori, la palla arriva a Ingrami che di sinistro colpisce il palo. Al 15’ su azione da destra di Ascia, Kolaveri non trova la porta per l’ottima parata di Paganelli. Al 25’ la svolta della gara: Nicolò Malavasi viene espulso per un intervento scoordinato su Bettelli fra le proteste di casa. Al 36’ puntuale la rete del Castellarano, con uil corner (contestato dal Cavezzo) calciato da Bertolani e il colpo di testa di Guicciardi.

Nella ripresa al 47’ azione sulla sinistra di Bertolani, il suo cross trova Bettelli che manda alto di poco. Al 58’ tiro da fuori area di Solla ben parato da Schena. Al 62’ corner di Pressato e stacco di testa di Saracino che impatta in rete il pari. Al 75’ rinvio della difesa cavezzese dopo un’azione da angolo dei reggiani, scappa Kolaveri in profondità, anticipa i due difensori e il portiere uscito alto e segna a porta vuota. All’80’ tiro in diagonale di Daviddi fuori di poco. All’87’ punizione vicino al vertice dell’area destra, gran botta di Shehu sotto la traversa che chiude i conti con il 3-1.