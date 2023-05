Cavezzo ko, niente A2

La Wamgroup Basket Cavezzo (Denti e Zanoli 6) cade a Torino ed esce di scena dalla lotta per la promozione in A2, cedendo il passo al Teen Basket (63-32). La chiave dell’incontro (e della serie) è stata la superiorità sia fisica che tecnica della formazione di coach Corrado, anche se le giallo-nere erano riuscite a maturare un +7 settimana scorsa, frenando le piemontesi al Palasport di via Cavour. Il secondo atto, invece, ha visto le padrone di casa arrivare già in doppia cifra di vantaggio alla prima sirena (19-9). La seconda frazione è determinante per partita e serie: Torino, con Baima, Nasraoui e Boiko, produce un ulteriore break di 18-6 al quale Cavezzo non riesce a replicare, trovando solo sporadicamente la via dell’anello. Ad inizio ripresa la Wamgroup prova a scuotersi ma con il passare dei minuti il divario si allarga, fino a -31.