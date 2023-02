Cavezzo, la protesta per i presunti torti: "In ogni partita errori arbitrali contro di noi"

Il Cavezzo alza la voce e dopo l’ennesimo torto arbitrale subito ha deciso di farsi sentire. Con una lettera firmata dal presidente Simone Vellani la società biancazzurra ha voluto evidenziare i tanti episodi arbitrali che a suo dire l’hanno danneggiata in questa stagione, in cui la truppa di Alessandro Semeraro è in corsa per la salvezza nel girone ’C’ di Promozione, dove attualmente è penultima a -6 dalla zona playout e anche dalla salvezza diretta.

"Purtroppo in questa stagione – si legge nella nota – stiamo assistendo a torti arbitrali in quasi tutte le partite. Per elencare tutti gli episodi che hanno visto gli arbitri protagonisti in negativo ci vorrebbero pagine su pagine e tanto inchiostro. Tralasciando il girone di andata, che ha visto tra le tante nella partita contro l’Msp un rigore clamoroso dato agli avversari nettamente fuori area, nel girone di ritorno non c’è stata una partita che non ha visto i nostri ragazzi subire evidenti torti. Sul campo del Trebbo, partita pareggiata, ci è stato negato clamorosamente un rigore, concesso dal guardalinee e cancellato dall’arbitro, tanto che addirittura lo stesso guardalinee si è scusato con nostro dirigente per il comportamento del direttore. Cose mai viste in tanti anni di calcio. Anche domenica contro il Porretta un evidente fallo di mani in area a nostro favore non è stato segnalato negandoci un rigore solare. Per non parlare della squalifica per un mese del nostro allenatore Semeraro per aver semplicemente protestato. Diciamo basta a questi torti: quando si è penultimi è evidente che ci sono limiti tecnici ed alcuni errori sono stati fatti, per cui sembra facile lamentarsi. Si può perdere, si può retrocedere ma non in questo modo...".

