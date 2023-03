Cavezzo si prende il derby, salvezza più vicina

CAVEZZO

2

SAN FELICE

1

CAVEZZO: Carpi, Gazzin i, N. Malavasi, Hoxha, Boschini, L. Saracino, Aieta (34’st Incerti), T.Pellacani, Bulgarelli (34’st S. Malavasi), El Madi, Tosse. A disp. Valentini, Fincatti, Masiello, D. Saracino, Casari, Tonini. All. Semeraro.

SAN FELICE: Pivanti, Gentile, Haddaji (12’st Diegoli), Del Mastio, Sentieri, Roccato, Agazzani, Sarti, Bacchiega, Stabellini (13’st Brondolin), Marchesini. A disp. Malagoli, Adsaoui, Gasparini, Pagano, Mantovani, Bernabiti, Terrieri. All. Molinari.

Reti: 21’ e 26’ Bulgarelli, 30’st autorete Hoxha

Il Cavezzo si prende il derby (terza vittoria in 4 gare) e fa un bel balzo a -3 dalla salvezza diretta. Al 21’ azione sulla sinistra di Pellacani, cross rasoterra per Bulgarelli che controlla e spara a rete, traversa e gol spettacolare. Al 26’ da rimessa laterale sulla destra, palla a Bulgarelli che si gira e da posizione defilata infila Pivanti rasoterra per il 2-0. Nella ripresa al 30’ cross lungo di Brondolin, rimesso al volo al centro da Diegoli e Hoxha devia nella sua porta. Nel finale Marchesini, Sentieri e Bacchiega sfiorano il pari.