Cavezzo, una successo che vale la vetta solitaria Debacle Castelfranco

Vittoria netta e che vale la vetta solitaria, quella colta dalla Wamgroup Cavezzo (Cariani 16, Denti 14, Zanoli 13, Costi 10) nel match di Serie B femminile (poule play-off girone C) contro Rimini per 87-48. Buon approccio per le modenesi grazie a Denti, ben supportata dalle compagne; Cavezzo scava il solco decisivo nel secondo quarto, volando 52-18 alla pausa lunga. Nella ripresa non cala l’intensità: Rimini ottiene buone cose, ma la Wamgroup continua a spingere fino al +39 della sirena finale. Vince anche Piumazzo (Melloni 16, Grandini 11, Cattabiani 10), che regola a domicilio la Libertas Rosa Forlì 45-67. In Serie D maschile (poule play-off) prova di forza per la SPV Vignola (girone F - Dawson 21, Torricelli 16, Cappelli 11, Fiorini 10), che sbanca Villa Verucchio battendo Tigers 74-84 e ribaltando anche la differenza canestri dell’andata. Dawson si carica i suoi sulle spalle nel terzo quarto, facendo guadagnare ai giallo-neri la doppia cifra di vantaggio, rimasta tale all’ultima sirena. Vittoria romagnola anche per Modena Basket (girone E – Casu 21, Mengozzi e Nasuti 12, Mancin 10) che espugna Forlimpopoli grazie ad una terza frazione da 10-31 di break. Debacle interna per la Ottica Amidei Castelfranco (girone E - Del Papa 19, Lanzarini 17, Govoni 15), travolta 68-98 da una International Imola molto più volenterosa nel portare a casa il risultato. Gli ospiti fanno quello che vogliono nella prima frazione, segnando 32 punti; Castelfranco accenna una timida reazione nel secondo quarto grazie alla costanza realizzativa del duo Del Papa-Lanzarini, ma Imola sentenzia definitivamente il successo aumentando il gap dopo l’intervallo ed amministrando fino alla sirena finale.