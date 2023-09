Cdr, la festa e il colpo di mercato. Preso De Chirico tra i pali

La Cdr Mutina ha chiuso il mercato con l’ultimo innesto fra i pali: è Daniele De Chirico, classe 2001, guardiano scuola Livorno con alle spalle stagioni anche in D (Recanatese) e negli ultimi due anni fra Real Forte e L’Aquila. Intanto la società orange si è presentata presso Bobotti a Modena a sponsor e tifosi. "Abbiamo un gruppo fantastico – ha spiegato il patron Gianlauro Morselli – tutti amici dentro e fuori dal campo e questo vale molto per noi. Ora attendiamo di poter debuttare sul nuovo sintetico di Campogalliano". Alla guida della Cdr c’è il presidente Giovanni Maggi che ha analizzato l’avvio di stagione in Promozione della truppa di Beppe Greco. "Dopo aver sfiorato l’Eccellenza un anno fa – le sue parole – ci riproviamo in un girone complicato. Peccato per il pari subito al 95’ a San Marino, ma resto fiducioso: appena i nostri attaccanti si sbloccheranno, ci toglieremo tante soddisfazioni. Il campo? Quello è un bel problema, domenica contro l’Atletico Montagna giocheremo ancora al “Morselli” poi saremo a Campogalliano, ma siamo una società cittadina e vogliamo tornare a Modena. Avevamo pensato anche a Saliceta, ma il sintetico ha alcuni problemi".