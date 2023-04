Cdr manda ko il Camposanto con un gol per tempo

CDR MUTINA

2

V. CAMPOSANTO

0

CDR MUTINA: Mawuli, Ucci (46’ Baroni), Ligabue, De Lauri (68’ Turci), Guilouzi, Shanableh (85’ Levoni), Cipolli (75’ Pedrazzi), E. Montorsi, Corbelli, Pilia, Paltrinieri (70’ Gripshi). A disp. Magnoni, Battani. F. Bonvicini. All. Greco

V. CAMPOSANTO: Aloè, Pizzi, Boschetto (70’ Fosu), Mogavero (80’ D. Manfredini), Pignatti, Pecorari, Natali, J. Luppi (60’ Frigieri), Tecku, M. Montorsi (65’ F. Manfredini), Baraldi. A disp. Benetti, Cirami, Salvioli, Safir. All. Pecorari (G. Luppi squalificato)

Arbitro: Tirrito di Parma Reti: 22’ Shanableh, 57’ (rig.) Guilouzi

Note. Ammoniti Levoni e J. Luppi

Con un gol per tempo la Cdr Mutina torna al successo e si porta a -1 dal Faro secondo, respingendo l’assalto dell’arrembante Castelnuovo che insegue a -2, mentre il secondo ko di fila tiene il Camposanto a +2 sulla zona calda. Nella prima frazione di gioco sono numerose le occasioni per i padroni di casa, che al 22’ trovano il vantaggio con Shanableh che di testa batte Aloè. Nel secondo tempo i locali si mostrano molto manovrieri ma non incisivi, fino al 57’ quando l’arbitro fischia rigore per il fallo su Pilia, Guilouzi trasforma il 2-0.