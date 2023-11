Cdr Mutina super, il poker al Vezzano vale il quarto posto

CDR MUTINA

4

VEZZANO

1

CDR MUTINA: De Chirico, Ziliani, Ognibene, Cipolli, Farina, Vignocchi (68’ Lazzaretti), Gualdi (75’ Panzanato), Montorsi E., Nadiri, Pilia (75’ Paltrinieri), Gollini (65’ Bonvicini F.). A disp. Macchioni, Shanableh, Guilouzi, Turci, Bonvicini M. All. Greco

VEZZANO: Girotti, Arduini C., Grossi A. (75’ Mercadante), Terni (46’ Traore), Melloni (85’ Grossi), Piermattei M., Bassoli (46’ Ferri), Amoah, Spadaccini, Piermattei F., Maniscalco (75’ Stradi). A disp. Arduini S., Salerno, Boschiroli, Ferri. All. Vinceti.

Arbitro: Ghirardi Ravenna

Reti: 40’e 55’ Gollini, 44’ Gualdi, 89’ Panzanato, 91’ (rig.) Spadacini

Note: espulso al 90’ Maniscalco, ammoniti Piermattei F.

La Cdr Mutina rifila un poker al Vezzano e sale in solitaria al 4° posto di Promozione. ALTRE. Negli altri anticipi in Prima "C" la Vis San Prospero sbanca 2-1 Gavassa piegando il Daino (reti di Ivashko e Del Villano) e sale in vetta; in Prima "D" finisce 1-1 il derby fra Polinago (avanti al 37’ col rigore di Rosi) e Pavullo (pari al 78’ di Verdi); Fox Junior-Fellegara 4-1 in Seconda "E", Modenese-Cabassi 2-1 in Seconda "F", Maranese-Montefiorino 4-2 in Terza "A" e Sermide-San Francesco 3-0 in Terza "B".