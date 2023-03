Cdr si rilancia con Gripshi e Guilouzi

CDR MUTINA

CDR MUTINA: Mawuli, Baroni (78’ De Lauri), Ligabue (88’ Levoni), Cipolli (83’ Pilia), Farina, Guilouzi, L. Montorsi, E. Montorsi, Corbelli, Gripshi (72’ Paltrinieri), Turci (66’ Bonvicini F.). A disp. Macchioni, Shanableh, Battani, Bonvicini M. All. Greco.

TREBBO: Albertazzi, Pasolini, Castagnoli, Zanfino (53’ Bevilacqua S.), Arteritano, Rusticelli (68’ Veglia), Innocenti, Tondi (53’ Trezza), Cini, Capizzi (86’ Scanabissi), Baravelli. A disp. Gallo, Puzzo, Tuozzo, Bevilacqua D., Fabbri. All. Valtorta.

Arbitro: Spagnoletti di Ravenna

Reti: 12’ Gripshi, 85’ Guilouzi

Note: ammoniti Innocenti, Cini, Baravelli.

Con un gol per tempo l’Atletic Cdr Mutina riparte dopo il ko con la Quarantolese e battendo il Trebbo resta terza a -1 dal Faro, in attesa del big match di domenica a Gaggio. La formazione di Greco parte subito forte e al 12’ Gripshi firma il vantaggio con un bel diagonale. Nella ripresa si fanno vivi gli ospiti e in un paio di occasioni sfiorano il pareggio, ma Mawuli è attento. Al 79’ Albertazzi compie un miracolo sul tiro ravvicinato di Corbelli ma poco dopo Guilouzi di testa chiude la partita firmando la rete del 2-0.