C’è anche la tegola Gerli. Rischia di fermarsi a lungo

Il Modena che ha pareggiato con il Bari, e rischia anche di perdere Gerli per il resto della stagione causa tendinopatia achillea, è stato abbastanza deludente e Paolo Bianco lo riconosce: "Non abbiamo disputato una buona gara, eravamo un po’ impauriti ma è anche vero che affrontavamo una squadra che la passata stagione aveva sfiorato la Serie A e che dispone di diversi elementi con trascorsi nel massimo campionato, non giocavamo contro degli scappati di casa ma contro una compagine in difficoltà però di buon livello. Non le abbiamo concesso niente se non un gol per un nostro errore banale, che specialmente in questo momento non avremmo dovuto permetterci. Noi non abbiamo fatto tanto ma il Bari ha fatto anche meno". Sulla sostituzione di Palumbo con Tremolada: "Se Gerli fosse stato disponibile Palumbo non avrebbe giocato perché aveva trascorso mezza settimana a casa con la febbre. La gente non lo sapeva e non ha capito questa scelta, peraltro motivata. In una partita così importante Palumbo non sarebbe sceso in campo se ci fosse stato Gerli, però visto come aveva trascorso la settimana ha fatto tanto, ha speso molto e non ne aveva più. Tremolada si allena bene, sta bene e quando è entrato quello che ha fatto lo ha fatto bene. Sul gol subito non è stata colpa di chi era entrato. Questa era una partita che non potevamo permetterci di perdere, abbiamo fatto errori anche banali ma fisicamente c’eravamo, eravamo bloccati più mentalmente. La nostra è una squadra che corre, che sta bene e che si allena benissimo. C’è da fare più attenzione all’aspetto mentale". Sui fischi: "Penso siano anche giustificati. Mi dispiace, ma se la squadra non vince da tanto tempo è normale che la gente non sia contenta. Spero che fischino più me che la squadra, che ha bisogno di supporto". Negli ultimi mesi il Modena viaggia alla media di un punto a partita e potrebbe anche non bastare per la salvezza: "Preferisco guardare il bicchiere mezzo pieno rappresentato dai 38 punti in 32 gare, che sono più di un punto a partita". Sull’assenza di Gerli, che durerà fino alla fine del campionato: "Credo che Palumbo abbia le caratteristiche per ovviare all’assenza di Gerli, lo ha già fatto in passato per un paio di mesi. Quella di Gerli è un’assenza molto importante ma il Modena in questo momento ha bisogno di aiuto, del supporto dei suoi tifosi". Giuseppe Iachini, tecnico del Bari, appare soddisfatto del punto conquistato: "Se il Modena è uscito dal campo un po’ deluso è dipeso dal fatto che il Bari ha disputato una buona gara, organizzata, con qualità e voglia di giocare. Abbiamo rischiato pochissimo e siamo sempre stati propositivi ma ci è mancato qualche gol in più".