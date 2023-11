"C’è ancora da lavorare . Ma i tre punti sono d’oro"

Quanto pesano tre punti del genere sulla classifica dei neroverdi lo si vede dal distacco con la zona che scotta, che il Sassuolo porta a + 5 dal +3 del pregara. E quanto peserà sul Sassuolo, che torna a vincere dopo due mesi di digiuno, lo diranno le partite che attendono i neroverdi da qui a Natale. Nel dopogara, invece, la ‘pesa’ Dionisi, la vittoria del Castellani, definendola "meriata e carica di significato, considerato che ci trovavamo in una fase delicata e si trattava di uno scontro diretto". Alla vigilia aveva chiesto segnali ai suoi, l’allenatore del Sassuolo. Li ha avuti dal punto di vista della capacità di reazione (l’Empli è andato in vantaggio per primo ed è sempre rimasto in partita) e meno da quello della tenuta difensiva ("l’episodio iniziale avrebbe potuto compromettere la nostra prestazione, non possiamo essere sempre obbligati a recuperare") ma tant’è. Serviva un risultato, il risultato è arrivato e a questo sta, sembra suggerire Dionisi, pur riconoscendo i meriti del caso all’avversario. "Sempre competitivo: ha pressato efficacemente sulle fasce dimostrando solidità", dice il tecnico neroverde dei toscani, non senza precisare tuttavia come "vincere partite del genere, soprattutto dopo un avvio in cui sei andato sotto, è fondamentale per crescere, è un’iniezione di fiducia, ma se per vincere fuori casa dobbiamo fare quattro gol significa che c’è ancora molto da lavorare". Niente che non si sapesse, ma vuoi mettere lavorare con il morale e la ‘carica’ che ti trasmette una vittoria del genere, artigliata nel recupero dopo aver pestato per 100’ in un mortaio di buone intenzioni che sembrava non dovessero a er seguito? "Finale folle, ma – la conclusione di Andrea Pinamonti, in gol a più di due mesi di stanza dall’ultima rete segnala alla Juventus – e risultato fantastico, che avere raggiunto in questo modo è ancora più bello. E’ importantissimo aver ritrovato i tre punti".

