C’è l’accordo con Davyskiba, martello bielorusso del 2001

Con la rivelazione di Salvatore Rossini si apre ufficialmente il tema mercato anche per Modena. Il prossimo libero sarà quindi Filippo Federici, classe 2000 oggi titolare a Monza e messo nel mirino dalla società gialloblù già l’estate scorsa.

Non rimarrà Rossini al suo fianco, quasi certamente, difficile che rimanga Gollini che potrebbe andare a fare esperienza altrove. Non solo Federici, però. Modena ha già l’accordo in mano con un altro monzese, Vlad Davyskiba, martello bielorusso classe 2001. Il reparto schiacciatori sarebbe completo e forte con lui, Rinaldi e Ngapeth, che ha un altro anno di contratto. Il francese rimarrà sotto la Ghirlandina? Certamente la Valsa Group punterà ancora molto sui suoi giovani, Rinaldi e Sanguinetti in primis, mentre non si sa se Modena parteciperà al valzer degli opposti inaugurato dal certo addio di Rychlicki a Perugia. Si muoveranno altre pedine? Infine il capitolo allenatore: Trento sta puntando Fabio Soli, Lorenzetti sicuramente andrà via (si dice destinazione Piacenza), Blengini potrebbe uscire da Civitanova pur avendo un altro anno di contratto? Modena? Per ora è alla finestra e potrebbe confermare Giani, in Slovenia si parla di Cretu, campione d’Europa 2022 con lo Zaksa e stranamente uscito dal contratto con la Nazionale slovena pochi giorni fa.

a.t.