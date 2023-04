C’è l’incognita Berardi in vista del viaggio a Salerno

Già al lavoro il Sassuolo di Dionisi, ieri, sui campi del Mapei Football Center in vista della trasferta di sabato a Salerno. Defatigante per quanti sono scesi in campo domenica contro i bianconeri, sessione ‘piena’ per tutti gli altri e attesa, in vista dell’Arechi, soprattutto per Domenico Berardi. Il problema muscolare che lo ha confinato in tribuna contro la Juventus non sarebbe nulla di troppo grave, ma le condizioni dell’attaccante calabrese sono, ovviamente, oggetto di attento esame da parte dello staff medico neroverde: "contiamo di riaverlo presto con noi", aveva detto Dionisi alla vigilia della partita contro la Juventus, ma vedremo che tipo di novità quel che resta della settimana consegnerà ai neroverdi. Che in vista della trasferta campana ritrovano però a pieno regime, come testimoniato dal finale di gara di domenica, quello Zortea che ha ritrovato il campo proprio contro i bianconeri dopo 40 giorni.