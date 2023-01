C’è Perugia, la squadra che non perde mai

Dopo la batosta di Milano non poteva esserci avversaria peggiore, per la Valsa Group. Mancano solo quattro giorni a una delle sfide più iconiche della storia recente di Modena, quella che le ha regalato l’ultimo scudetto, nel 2016, una striscia di ben tredici vittorie consecutive tra 2014 e 2018, ma anche cocenti eliminazioni come quella in semifinale scudetto dello scorso anno o quella dalla Champions League 2021 dopo il successo totalmente contro pronostico per 3-0 all’andata al PalaPanini. Oggi la sfida è proibitiva come e più rispetto a quella di due anni fa perché la Sir Safety Susa, nonostante le quindici gare già giocate, non ha ancora perso un punto in campionato, e naviga a vele spiegate verso un primo posto al termine della regular season che potrebbe essere matematico già domenica coi tre punti, con sei giornate d’anticipo, un record verosimilmente ineguagliabile: otto vittorie per 3-0 e sette per 3-1 in SuperLega, cui si aggiungono il successo su Cisterna nei quarti di Coppa Italia, semifinale e finale di Supercoppa Italiana, le cinque vittorie in Champions League, i quattro successi nel Mondiale per Club. Fanno ventisette partite in stagione con ventisette successi. Un ruolino di marcia impressionante e inarrestabile quello della formazione allenata da Andrea Anastasi, che per la Valsa Group messa al tappeto dalle sconfitte di Luneburg e Milano è davvero il cliente peggiore. Difficile risollevarsi in una sfida del genere, Modena però deve provare a farlo soprattutto dal punto di vista del gioco e del morale: non tanto per un confronto che tutti hanno perso sin qui, quanto per rialzarsi e provare nell’impresa più abbordabile e più appetitosa di superare il turno in Coppa Cev tra una settimana, contro i tedeschi che andranno battuti 3-0 o 3-1.

Tornando al match di domenica, come affrontare la Sir? Col petto in fuori, col braccio sciolto, ma anche tornando a usare la testa e il fioretto quando necessario, con la capacità di incassare le bordate avversarie che Modena ha mostrato in tutto il rush finale del 2022. Fare a botte con Perugia, come Modena e soprattutto Ngapeth hanno fatto con Milano, può fare molto più male del risultato in sé. Anche perché di fatto non c’è niente da preparare: Giani, Carotti e Ciamarra ingabbiano Rychlicki e Semeniuk? Entrano Herrera e Plotnytskyi. Flavio o Russo faticano al centro? Ci sono Mengozzi e Solé. Colaci riceve male? Entra Piccinelli. Non ci sono armi contro una squadra fortissima che in realtà sono due, solo la spavalderia e il coraggio di chi sa di essere un gradino più sotto ma ha la faccia tosta di crederci lo stesso. Perché, a volte, succede.

Alessandro Trebbi