C’è una super Sales sulla strada della Valsa

Cosa dice, cosa ha detto la Coppa Italia a una Modena che ha guardato con estremo interesse entrambe le prove delle due finaliste, Trento e Piacenza? Beh, intanto una prima cosa, balzata agli occhi di tutti ovviamente, visti i roboanti successi su Perugia prima e sull’Itas poi: la Gas Sales Piacenza si è messa a giocare improvvisamente come tutti si attendevano facesse da inizio stagione, lo ha fatto in una maniera fragorosa, con un gioco aggressivo in battuta e in attacco e un Brizard fenomenale alla regia, assieme a un Leal che ha fatto masticare amaro ai tifosi modenesi per non averlo mai visto su questi livelli lo scorso anno. Brutte notizie per Modena, che potrebbe ritrovarsi i piacentini sulla strada sia nei play off che in Coppa Cev.

A oggi la Gas Sales è sesta e Modena seconda, col calendario davanti però non è impensabile che la Valsa Group scali al terzo posto, avendo in calendario lo scontro diretto con Trento il 12 marzo fuori casa. D’altra parte la Piacenza così in forma vista a Roma non dovrebbe avere problemi a fare sei punti nelle ultime due giornate contro Cisterna e Padova, ma non è detto che questo basti a scavalcare Verona al quinto posto, dato che anche gli scaligeri non hanno un calendario impossibile tra Siena e la stessa Cisterna. Insomma potrebbe essere che Modena e Piacenza siano abbinate ai quarti di finale che, novità degli ultimi giorni, si giocheranno sulla distanza di tre partite su cinque esattamente come semifinali e finale.

Non solo: nelle magnifiche quattro di Coppa Cev c’è anche Piacenza, nella parte opposta di tabellone rispetto a Modena e opposto ai belgi del Roeselare. Tutto fa pensare che la Gas Sales abbia già un mezzo piede in finale anche nella competizione eruopea, e superando Belchatow la Valsa Group potrebbe ritrovarsela anche lì. Prima però di ogni considerazione su Piacenza c’è Trento, squadra con la quale Modena potrebbe giocarsi il secondo posto all’ultima giornata. La squadra di Angelo Lorenzetti sembra avere il fiatone, lo dimostrano le due vittorie tutte in rimonta da 0-2 su Milano, lo dimostra la finalissima persa con la Gas Sales senza mai essere davvero in partita. Il commento dell’ex presidente Diego Mosna ("E anche questa finale è sfumata") fa trasparire la frustrazione di Kaziyski e compagni che avevano già perso anche l’ultimo atto di Supercoppa Italiana e Mondiale per Club, in quelle occasioni per mano di Perugia.

Come si tradurrà questa delusione sul campo da gioco? Trento darà tutto per confermare il secondo posto oppure Modena potrà infilarsi in qualche varco lasciato da Michieletto e soci che, come detto, sembrano pagare anche un po’ la stanchezza dei tanti impegni stagionali? Il 12 marzo la risposta.

Alessandro Trebbi