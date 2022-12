Ceci e la Dakar in Arabia: "Pronto per la gara simbolo"

Conto alla rovescia per il prignanese Paolo Ceci (in foto) in vista della Dakar 2023, con partenza domani dalla zona ovest dell’Arabia e conclusione il 15 gennaio a Dammam sul Golfo Persico. Ottomila cinquecento chilometri tra dune sabbiose, deserti isolati e aspre pietraie distribuiti in 15 giorni e 14 prove.

Ceci, cosa rappresenta la Dakar in Arabia Saudita?

"Nonostante i cambiamenti dovuti all’originale Parigi-Dakar, poi passata in Sud America ed ora in Arabia Saudita, penso sia ancora il simbolo della gara estrema per tutti gli appassionati di motori. Pur cambiando continente e formula di gara rimane l’essenza della Dakar: una gara a tappe che mette alla prova la resistenza dei mezzi e degli equipaggi".

Come sarà questa edizione della Dakar a livello di percorso e possibili insidie?

"Le prime otto giornate saranno tappe lunghe con prove speciali da quattrocento e cinquecento chilometri veloci e difficili. Gli ultimi sei giorni si andrà verso il confine con gli Emirati Arabi in uno dei deserti più grandi al mondo con dune molto insidiose".

Quale è stata la preparazione per questa competizione massacrante?

"Sono riuscito a fare un anno di corse in modo continuo e la preparazione è stata fatta sulla durata. Sono mentalmente e fisicamente pronto".

Chi sarà il pilota al suo fianco e con che vettura si presenterà al via?

"Sarò ancora a bordo di una buggy Can – Am del Team South Racing ed affiancherò un pilota donna, Mashael Alobaidan, una giovane molto appassionata e capace".

Quali sono gli obiettivi prefissati?

"Vorremmo entrare nei primi dieci dell’affollata categoria T3 e magari portar in alto in classifica Mashael nel femminile".

Infine c’è qualcuno che vorrebbe ringraziare?

"Mia moglie, appassionata e sostenitrice, gli sponsor, il mio manager Oscar Lanza, amici e famigliari".

Giampaolo Grimaldi