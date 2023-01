Ceci e la Dakar in Arabia Saudita: "Una delle più dure"

Soddisfazione per il prignanese Paolo Ceci (primo a sinistra in foto) che ha terminato la Dakar 2023 arrivando a Dammam, sul Golfo Persico, dopo aver percorso ottomila cinquecento chilometri tra dune sabbiose e deserti isolati in 15 giorni di gara e 14 prove cronometrate. Il navigatore modenese ha affiancato Mashael Alobaidan a bordo di un buggy Can – Am Maverick X3 e si è classificato al ventiquattresimo posto di categoria T3.

Ceci come giudica la sua prestazione alla Dakar 2023?

"La soddisfazione più grande è che anche questa settima partecipazione mi ha visto salire sul podio d’arrivo. Nel complesso una delle Dakar più dure a cui ho partecipato, sicuramente la più difficile fra quelle in Arabia Saudita. Anche il meteo non ha aiutato. Percorsi molto ondulati, con pietraie che hanno messo a dura prova mezzi ed equipaggi. Abbiamo avuto problemi meccanici fin dalle prove inziali ed è venuto a mancare un po’ il discorso della competizione".

È riuscito a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato, in particolare far crescere il proprio pilota alla seconda partecipazione alla Dakar?

"È migliorata ed è cresciuta, quindi sono soddisfatto, certo i problemi che ci hanno penalizzato le hanno tolto la possibilità di mettersi in luce. A livello di classifica non è andata bene". Ogni Dakar regala ai propri partecipanti aneddoti e ricordi che rimangono impressi. Potrebbe raccontarcene uno che ritiene più significativo?

"Sono esperienze forti, di grande impatto. Questa edizione sicuramente la ricorderò per il patema vissuto all’interno dell’abitacolo per paura che si rompesse sempre qualche componente del buggy, cosa poi che si è puntualmente verificata. Un aneddoto curioso è quello legato all’uscita del parco chiuso dove ci hanno rubato il crick ed un semiasse di ricambio, creandoci problemi nella prova successiva quando abbiamo forato".

Giampaolo Grimaldi