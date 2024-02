Centrocampo e mentalità: prove di ripartenza

Mentalità. E piedi. Si dice spesso che è un gruppo a fare la differenza, trattasi di assoluta verità e ci mancherebbe altro essendo il calcio uno sport di squadra. È altrettanto vero che in un contesto orchestrale sono necessari singoli di un livello che sia il più alto possibile, in modo da spingere tutti ad alzare anche il loro di livello, sempre più. Facile, dunque, indicare nelle prestazioni dei centrocampisti uno dei principali motori che hanno portato al pari di Marassi. Di Palumbo si è detto e si dirà tanto ancora, oltre alla tecnica l’ex Ternana ci mette ’cazzimma’ e carattere, peccato quasi averne uno solo. Di Gerli non si scopre più nulla, anzi. Eppure ci si stupisce ogni volta della capacità di questo piccoletto, a volte in mezzo a tanti giganti, e di come riesca a giocare con naturalezza nel traffico in ogni stadio, dalla bolgia di Marassi all’intimo Druso. E di Battistella non si può che apprezzare la crescita costante. Avrebbe addirittura segnato il suo terzo gol consecutivo (per altro a tre signore del calcio italiano, Palermo, Parma e Samp) prima del dispiacere per l’annullamento di Ferrieri Caputi, ancora oggi un attimo dubbioso. Tant’è, al ragazzo che ha dovuto attendere un anno per vivere il suo miglior momento modenese, resta una certificata sicurezza nei propri mezzi, nel 3-5-2 Bianco non potrebbe fare a meno di lui in questo preciso periodo storico del campionato.

Tali ingredienti ci riportano al termine iniziale: mentalità. È come una ricetta culinaria, se metti insieme i prodotti giusti la ciambella può anche venire con il buco. Certo, qualche difettuccio ce lo si porta dietro (le disattenzioni sui gol di Gonzalez e Alvarez vanno sottolineate e analizzate) ma è normale servano dei corsi per poi vestire i panni di cuochi provetti. Così nel calcio. La conitinuità e i risultati aiutano a crescere e a farli, i risultati. Non abbiamo prove scientifica, ma è probabile che qualche settimana fa una partita come quella di Marassi il Modena non riuscisse a rimontarla, perché a tratti timido, impaurito, poco mentalmente nella partita e ci sono gli esempi di Cremona, Spezia (nei minuti finali), Brescia, Palermo (in occasioni dei gol subiti). Cosenza sarà una doppia prova, un altro esame di quelli impegnativi. Per la classifica, anche se va vista solo ogni tanto considerato che il Modena è tornato nono. E per la squadra, perché l’assenza per squalifica di Palumbo, non ci si giri attorno, peserà molto. Tutta questione di mentalità, sarà ancora una volta così.

Alessandro Troncone