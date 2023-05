Cereghini presenta il libro su Valentino Rossi

Serata fantastica per gli appassionati di motociclismo quella andata in scena giovedì nella sede della Ber Racing Europe a Modena. Il ceo Maurizio Bombarda, perfetto padrone di casa, ha organizzato la presentazione del libro di Nico Cereghini ’Valentino Rossi, l’importante è divertirsi’. Il noto giornalista ed ex pilota milanese, nel talk show che ha accompagnato la presentazione della sua ultima opera, ha avuto l’illustre compagnia di due modenesi che sono stati protagonisti assoluti del mondo delle due ruote. Claudio Lusuardi, più volte campione italiano della classe 50, e il tre volte campione del mondo Luca Cadalora (in foto con Cereghini).