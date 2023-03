Certezze Modena e Vignola, Castelfranco non va

Serie D maschile poule play-off: vittorie casalinghe per Modena Basket (girone E - Nasuti 20 (foto), Mengozzi 17, Berni 15) e SPV Vignola (girone F - Cavazzoli 17, Cappelli 14, Dawson 13, Torricelli 12). Modena supera 84-75 l’International Imola; Vignola, invece, ha la meglio contro la Scuole Basket Cavriago per 76-67. I giallo-neri di coach Landini riescono a tenere un discreto margine di gap, mai colmato dalla compagine reggiana; da segnalare la doppia-doppia di Cappelli da 14 punti e 10 rimbalzi. Chi non riesce più a vincere è la Ottica Amidei Castelfranco (girone E - Govoni 20, Del Papa 12, Cuzzani 10), frenata 74-61 anche sul campo di Forlimpopoli. I bianco-verdi, nei quarti pari, subiscono il break di 42-24, con i romagnoli che sono spinti dalle bombe di Pambianco e Spisni nella seconda metà di gara, ben spalleggiati dal totem Fabiani. Per i bianco-verdi ventello di Govoni.

Serie B femminile poule play-off girone C: la capolista Wamgroup Cavezzo (Kolar 19, Zanoli 10) conserva la posizione grazie al perentorio 46-73 a Fiorenzuola. Modenesi spinte da una Kolar in grande spolvero, ben supportata da Denti, Calzolari, Cariani e Siligardi. Il 27-42 della pausa lunga è ulteriormente incrementato nel secondo tempo, grazie all’intensità messa su entrambe le metà campo. Prosegue il momento no per la Sbs Piumazzo, perde la terza partita di fila, ed esce con il referto giallo dal campo di Castel San Pietro, 59-56.

Davide Ceglia