"Challenge, chance per mettersi in mostra"

Finalmente protagonista in campo, con un piccolo ruolo che potrebbe tornare utile a Modena se vorrà avere un’avventura in Europa anche la prossima stagione, dopo la straordinaria campagna di Coppa Cev conclusasi a Roeselare il 5 aprile. Tomas Rousseaux, il martello belga giunto a stagione in corso per rimediare all’infortunio di Pope, ha fatto il suo dovere contro la Vero Volley Monza, giocando sporco in attacco, macinando punti e chilometri e muri, e si prepara a dare il suo contributo anche a Padova nonostante la certezza di dover partire appena caduta l’ultima palla. "C’è qualche giocatore, come me, che non ha giocato tanto in stagione. Forse all’inizio del match eravamo un po’ nervosi, ma abbiamo sempre provato a rientrare nel match. Siamo una squadra con tanta energia, si è visto anche nel corso della partita. Ovvio, non siamo contenti del risultato finale, comunque abbiamo credo fatto un buon lavoro complessivo".

Anche individualmente Rousseaux unisce punti di soddisfazione a critiche costruttive: "Anche io sono tra quelli a cui mancavano un po’ il campo. Dovevo capire bene come giocare con questo assetto. Ho fatto alcune cose abbastanza bene, ma so che posso migliorare". Il focus si sposta sul match di domani a Padova: "Certo, vogliamo andare in trasferta in Veneto per vincere, lasciare un segno in questa stagione".

Ancora protagonista, come in tutto questo ultimo scorcio di stagione, Riccardo Gollini si gode il suo momento, utile non solo al club nella contingenza ma soprattutto utile al suo futuro a questi livelli. Se sarà ancora a Modena o no lo si scoprirà nelle prossime settimane, intanto prima alternandosi a Rossini e poi, domenica, in proprio, Gollini sta dimostrando di essere cresciuto tantissimo in questi mesi vissuti in panchina ma allenandosi fianco a fianco con Rossini e dentro una squadra che ha saputo forgiarsi in una maniera vincente: "Siamo partiti contratti e pian piano siamo risciti a prendere il ritmo. Siamo comunque stati bravi a trasferire sul campo tutto quello che ci eravamo detti nel pre-partita, ovvero essere combattivi e lottare su ogni punto con tanta energia. Ci siamo riusciti. A livello personale sono soddisfatto: io provo a stare nella posizione giusta, sono contento perché ho avuto comunque sensazioni positive per tutta la durata del match, come credo anche tutti gli altri. Era quello che volevamo". Modena ci crede, crede di potersi andare a prendere la qualificazione alla prossima Challenge Cup? "Certo, è qualcosa che ci siamo posti come obiettivo. La gara di mercoledì sera contro Padova sappiamo sarà fondamentale per qualificarsi alle semifinali".

Alessandro Trebbi