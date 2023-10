"Che bello giocare con Bruno e Juantorena"

È il protagonista che forse non tutti aspettavano, ma che ora tutti vogliono vedere all’opera, Anton Brehme, preso dal campionato tedesco con una scommessa ben riposta, se è vero che il centrale tedesco classe 1999 di 2.06 metri è stato un fattore determinante in tutta l’estate di nazionali e nella qualificazione della Germania a Parigi 2024. "Una sensazione bellissima avere sulla mia pelle la maglia di Modena, sono eccitato di giocare per questi colori – racconta Brehme –. Ho trovato un clima amichevole, l’allenatore, Petrella, mi parla spesso e cerca di essere molto chiaro con me. In più devo trovare il modo di imparare presto la lingua. E’ la mia prima volta in Italia, ma era un mio sogno giocare in SuperLega. Lavorerò sodo per riuscire a stare al livello che questa lega merita. Sono un giocatore abbastanza aggressivo, cerco di farmi trasportare dall’emozione sul campo. L’ultimo torneo è stato il più importante, stavamo tutti benissimo a Rio e siamo riusciti a centrare un obiettivo straordinario per la nostra Nazionale, soprattutto dopo una Vnl e un Europeo non al massimo. La competizione interna? Credo sia positiva per tutti, anche per me come giovane giocatore è un bello stimolo e lotterò per conquistarmi il posto e migliorare sempre più". Infine una nota sul giocatore che lo ha più impressionato: "Sicuramente Bruno e Juantorena, sono due leggende per me ed è un onore giocare con loro e poter imparare da loro".

"La partnership con Villani si rinnova per il sesto anno – racconta Andrea Sartoretti, all’interno della conferenza – sono parte ormai della nostra squadra, amici e compagni di avventura con cui c’è un rapporto importante". Un rapporto importante anche coi tifosi, sempre più vicini alla squadra: "Percepiamo un bell’entusiasmo nell’ambiente, la campagna abbonamenti sta andando molto bene, siamo quasi a 2700 tessere, e non la chiuderemo dopo la prima giornata perché speriamo che questa carica ci accompagni per molto tempo". "Le grandi squadre si formano nel tempo - spiega Carlo Filippo Villani - e il nostro legame con Modena Volley nasce dalla condivisione di valori chiave come quello del sacrificio". Domenica sarà il Salumi Villani Partner Day, con l’ormai classica distribuzione di panini al pubblico.

Alessandro Trebbi