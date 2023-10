"Che brividi i ricordi del mio primo scudetto nell’86"

C’era anche un’altra leggenda del volley gialloblù, all’inaugurazione del palaPanini luogo FAI d’autunno. Franco Bertoli non ha nascosto gli occhi lucidi davanti a tante foto che lo ritraggono: "Un’emozione bellissima in un impianto a cui sono legatissimo – ha raccontato ‘Mano di Pietra’ – l’ho ‘aperto’ io e poi sono stato qua 7 anni da giocatore, 7 da dirigente e allenatore e altri 12 sotto la curva di Modena come presidente del CONI. In più oggi sono 40 anni che vivo a Modena, arrivai nel 1983 e devo essere grato a una città che mi ha dato tanto, anche quattro figli che sono nati qui". I ricordi più belli? "Difficile dirlo, anche se il primo scudetto del 1986 per me fu una grande conquista soprattutto dopo aver perso la semifinale nel 1984 e la finale con Bologna nel 1985. Quella prima vittoria che ha fatto partire la serie di quattro scudetti è stata una pietra miliare nella mia carriera. Come scordare poi il mio periodo da allenatore, una cavalcata nella quale vincemmo 25 partite consecutive, e ci mettemmo la Coppa Italia a Siena, la Champions League a Vienna e lo scudetto". Infine Bertoli spende due parole sull’attuale proprietà e le sue ambizioni: "Ho parlato con la presidente Gabana, intanto facendole i complimenti per il percorso creato con la mostra, che racconta una storia unica al mondo. So che ha fatto delle scommesse, quando scegli allenatori e giocatori, è il campo che risponde: ma quando c’è fiducia, quando c’è dialogo all’interno del team bisogna essere contenti. Ci vogliono i risultati per passare una bella stagione, ma intanto il clima che si respira in società è molto buono".

a. t.