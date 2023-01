Che sfida al PalaPanini: arriva il gigante Perugia

di Alessandro Trebbi

La sfidaè tra prima e seconda della classe e in effetti in palio c’è molto, sia per Modena che per Perugia. Quello che fa impressione è la differenza di punti, oggi ben sedici di divario senza avversarie in mezzo: la Sir Safety è a punteggio pieno, 45 punti in 15 partite, 8 vittorie per 3-0 e 7 successi per 3-1; la Valsa Group è seconda da sola a quota 29, con un ruolino di marcia di 9 vittorie e 6 sconfitte esattamente come la Lube che però è terza a tre lunghezze. Sembrano due campionati diversi e invece è sempre la SuperLega, in una stagione 202223 nella quale Leon e compagni hanno già portato a casa due trofei (la Supercoppa Italiana a Cagliari, il Mondiale per Club a Betim) e sono imbattuti nonostante le 27 partite tra campionato, Supercoppa, Mondiale, Champions League e Coppa Italia.

C’è qualcuno che può fermare gli umbri? All’inizio delle ostilità sicuramente non era Modena la candidata al ruolo, ma l’ascesa di Bruno e compagni e il contesto odierno di un PalaPanini già sold out da giorni potrebbero riequilibrare i valori. Sicuramente se i gialloblù vogliono sperare di far gara pari devono cancellare dalla testa le ultime due prestazioni contro Luneburg e Milano, due sconfitte nel risultato e un paio di passi indietro nel gioco. Resistenza in ricezione, aggressività in difesa e in battuta, lucidità in attacco, soprattutto in un Earvin Ngapeth dalle polveri bagnate negli ultimi dieci giorni tra Coppa Cev e SuperLega: queste le armi da usare contro una formazione che non ha punti deboli, ha ricambi perfetti e performanti in tutti i ruoli tolto il palleggiatore, non conosce momenti di sconforto e di poca fiducia, nemmeno quando va sotto nel punteggio. Anzi capita spesso che gli umbri vadano sotto di tre o quattro punti e recuperino senza affanno.

Andrea Giani si affiderà ai soliti noti: Bruno e Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth e Rinaldi alle ali, Stankovic e Sanguinetti al centro con Rossini libero. Più difficile indovinare la formazione che schiererà Andrea Anastasi, che ha già la prima possibilità (vincendo da tre) di garantirsi la matematica del primo posto in regular season: la formazione in teoria titolare è con Giannelli e Rychlicki in diagonale principale, Leon e Semeniuk di banda, Flavio e Russo al centro, Colaci in staffetta con Piccinelli come liberi. Nelle ultime partite però Herrera si è conquistato tantissimo spazio, così come Plotnytskyi è stato spesso decisivo, Solé e Mengozzi sono due ricambi di lusso al centro.

Inizio del match alle ore 18, arbitreranno Cesare e Canessa, diretta tv su Rai Sport e Volleyballworld.tv, radio su Unovolley e Radio Pico.