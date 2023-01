"Che test contro Perugia Non sbagliano un set..."

di Alessandro Trebbi

Due sconfitte che fanno male, quelle contro Luneburg e Milano, un terzo match che potrebbe essere di riscatto ma che mette di fianco a quello di Modena il nome peggiore possibile, quel Perugia che ha vinto ventisette incontri su ventisette in stagione, non perde set dal 2022, è un carroarmato pronto a prendersi al PalaPanini la matematica certezza del primo posto al termine della regular season. La Valsa Group deve però pensare in primo luogo a se stessa, e imparare dagli errori di Lombardia e Germania, lo sa bene Andrea Giani: "Veniamo da due partite dove abbiamo prima perso 3-2 e poi per due set abbiamo fatto partita di testa – commenta il tecnico dei geminiani alla vigilia della super sfida con la Sir Safety Susa –. Siamo usciti con due sconfitte: ci stanno, in una stagione come questa non vanno vissute male. Noi però dobbiamo assolutamente, anche dall’ultimo match perso all’Allianz Cloud, imparare da alcune situazioni. Chiaramente la partita di domenica è un test notevole".

Si affrontano prima e seconda in classifica...

"Vero, ma Perugia non ha ancora perso un punto, nell’ultimo mese non ha perso nemmeno un set. Una sfida impegnativa, bella da giocare, noi abbiamo voglia di esprimerci al massimo e vedere cosa ne salta fuori".

Vi aiuterà un PalaPanini nuovamente sold out, con tre giorni d’anticipo?

"Certamente il contesto ci farà vivere una bella emozione, come è già stato contro Civitanova".

Perugia rimane l’avversario peggiore da cui ripartire. Lei ricorda una differenza così netta tra prima e seconda? "Da giocatore ricordo il mio primo campionato a Modena, quando nel 199697 perdemmo una sola partita in regular season, contro la Gabeca Montichiari. Un divario di questo tipo tra la prima e le altre però no, non lo ricordo assolutamente, non l’ho mai visto. Obiettivamente Perugia tra il roster e il gioco che sta esprimendo ha meritato alla grande. Chi sta dietro deve trovare le soluzioni per avvicinarsi al loro livello".

Quali soluzioni, c’è un punto debole?

"A oggi gli umbri hanno dimostrato che anche quando vanno in difficoltà, anche quando sono sotto di tre o quattro punti, trovano il modo di rimontare in tranquillità. Un po’ per i cambi di altissimo livello che hanno, un po’ per la fase break appunto che dona loro grande serenità tra ace e contrattacco, recuperano velocemente".

Sarà una partita di resistenza o d’attacco?

"Perugia è una squadra che ha una fase break notevolissima, quindi il nostro cambiopalla, partendo dalla ricezione, va fatto molto bene. Poi la Sir in muro-difesa e contrattacco può sempre metterti in difficoltà, per questo dal punto di vista dell’attacco dobbiamo sviluppare colpi diversi per avere un side-out il più stabile possibile".