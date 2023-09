Cheli stende il Castelfranco

V.CASTELFRANCO

1

LA PIEVE

2

V. CASTELFRANCO: Gibertini, Zironi, Marconi, Ceccarelli (62’ Casarano), Boccalupo, Palmiero, Ferrara, Nait, Bertetti (88’ Raspadori), Giordano, Barbolini. A disp.: Cavallini, Laruccia, Timperio, Mantovani, Cantarello, Barani, Di Marcello. All.: Cattani

LA PIEVE: Ortensi, Lo Bello, Belfakir, Canalini (39’ Gobbi), Barbati, Cehu, Margotta (60’ Cirasella), Lupusor, Cheli (80’ Erihoui), Boriani (46’ Bojardi), Rizzo (76’ Guerzoni). A disp.: Fiorito, Pederzani, Gheduzzi, Rizzi. All.: Rosi

Arbitro: Zantedeschi di Verona

Reti: 5’ Ferrara, 57’ e 61’ Cheli

Note: ammoniti Boccalupo, Cehu, Lo Bello, Nait; espulso Boccalupo al 28’ per doppia ammonizione

Il morso dell’ex Cheli colpisce due volte il Castelfranco, che rimasto in dieci dal 28’ cede in casa con La Pieve. Al 5’ il neoacquisto Ferrara con un rasoterra batte Ortensi. Al 28’ Boccalupo già ammonito commette ingenuamente un fallo da tergo a centrocampo e lascia la Virtus in 10. Al 57’ Cheli entra in area sulla sinistra e fredda Gibertini. Al 61’ ancora Cheli risolve una mischia nell’area piccola per il 2-1 finale. Anticipi. Le altre gare di ieri: in Eccellenza Agazzanese-Bagnolese 1-0, in Promozione A. Montagna-Vianese 0-4, in Prima "D" Lama-Pavullo 0-2, in Seconda "E" Fellegara-Spezzanese 3-2, in Seconda "F" Medolla-V. Mandrio 2-1, in Seconda "G" Piumazzo-Pioppe 2-2, in Seconda "H" Alberonese-Junior Finale 2-3, in Terza "A" Madonna di Sotto-Montefiorino 3-2 e in Terza "B" Rinascita-San Francesco 0-1. Mercato. Lo United Carpi ha inserito il difensore 2005 Alessandro Romani (dalla Juniores del Carpi), salutano il difensore 2003 Emanuele Manfredotti (rientrato da La Pieve, va alla V. Cibeno) e l’esterno Alessandro Ligabue.