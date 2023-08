Chi sarà il bomber di quest’anno? In pole Pohjanpalo e Brunori

Il capocannoniere se n’è andato in A: Gianluca Lapadula, 21 reti nella stagione regolare più 4 ai playoff, è volato in massima divisione con il suo Cagliari (ma dovrà stare fermo tre mesi per un infortunio), e ciò significa che la caccia al trono dei cannonieri in Serie B avrà un concorrente in meno, a differenza di quanto accadde un anno fa con Massimo Coda – miglior marcatore nel 2020-21 e nel 2021-22 col Lecce, rispettivamente con 22 e 20 reti – che si approcciava alla nuova annata con la maglia del Genoa, con la quale ha segnato "appena" 10 gol. Vale allora la pena provare a capire chi è pronto a issarsi lassù, al vertice della classifica marcatori. Urge partire da Venezia dove, ammesso e non concesso che resti, il finlandese Jens Pohjanpalo (19 reti la scorsa annata) sarà uno dei principali candidati. Se il mercato lo strapperà dalla Laguna, occhio sempre a Venezia a Christian Gytkjaer, più per una doppia cifra in realtà che per la leadership.

Dopo essere stato capocannoniere in D e in C, e dopo i 17 gol del 2022-23, il palermitano Matteo Brunori non può nascondersi e, anche se è chiaro che il numero di reti di un attaccante dipende anche dal tipo di manovra, tra le bocche di fuoco il 28enne rosanero dà sufficienti garanzie per un’altra annata da protagonista. Non ci sarà più Cheddira (17 la scorsa annata), passato al Frosinone. Tra i nuovi arrivi un bomber vero se l’è accaparrato il Parma con il croato Antonio Colak, nomade dal gol facile che in carriera ha giocato e segnato in Germania, Croazia, Grecia, Svezia e, da ultimo, in Scozia ai Rangers. Dovrebbe essere l’unica punta nello schieramento di Pecchia. Potrebbe spaccare. A Cremona Daniel Ciofani viene da 8 gol in A, ma ha pur sempre 38 anni, mentre col Catanzaro è tornato in B Pietro Iemmello, 19 gol nel 2019-20 in cadetteria a Perugia, 28 in C la scorsa stagione. Molto intrigante poi è Luca Moro, 22enne di proprietà del Sassuolo, passato allo Spezia (che ha ceduto Nzola alla Fiorentina) dopo l’esperienza a Frosinone, dove ha segnato 6 gol. Raramente un ragazzo della sua età ha i titoli per diventare capocannoniere, ma gol li sa fare, come in C a Catania, ed è una scommessa intrigante.

La sorpresa potrebbe essere Fabio Borini, che a 32 anni debutterà in B nella Sampdoria di Pirlo. In carriera non è mai stato un bomber, ma la qualità c’è tutta e la scorsa stagione in Turchia, nel Fatih Karagumruk allenato proprio dall’ex tecnico bianconero che ne ha esaltato le caratteristiche, il suo score ha fatto registrare ben 20 gol. L’alchimia tecnico-giocatore ha insomma già funzionato perfettamente. Si confermerà anche a Genova?

Lorenzo Longhi