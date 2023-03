"Chissà se nascerà... A volte non succede" Un’altra aggressione social alla moglie di Berardi

E’ successo di nuovo: Francesca Fantuzzi, moglie di Domenico Berardi, è stata vittima di minacce e commenti ricchi di cattiveria, dopo aver esultato sui social al gol del marito contro la Roma.

La Fantuzzi, non appena ha condiviso un video del gol di Berardi sul suo profilo social, ha ricevuto numerosi messaggi d’odio da parte dei tifosi romanisti. Fra i tanti, ha pubblicato quello di un fan giallorosso che le augura di perdere il figlio che porta in grembo: "Chissà se nascerà... A volte non succede". La moglie del calciatore ha denunciato l’ennesima aggressione social nei confronti della sua famiglia, rendendo pubblici il nome e il cognome del leone da tastiera e rispondendogli prontamente: "Complimenti! Sei pure un padre! Ma la vogliamo smettere?".

Non è la prima volta che la moglie del calciatore riceve questo tipo di minacce: anche dopo Milan – Sassuolo, finita con una vittoria schiacciante dei neroverdi, non erano mancati insulti da parte dei tifosi milanisti che auguravano la morte alla famiglia. Il fatto era stato prontamente denunciato dalla Fantuzzi, che si era mossa per vie legali al fine di tutelare sé stessa e la sua famiglia.