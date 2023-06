Chiudere in bellezza? Per il Sassuolo non è facile

Chiudere in bellezza? Più facile a dirsi che a farsi, per il Sassuolo, che solo in tre occasioni ha finito la stagione vincendo, ma quando ha vinto lo ha fatto in casa. Tre vittorie e sei ko lo score neroverde rispetto all’ultimo ballo, molto spesso – sette volte – celebrato tra le mura amiche. Che tuttavia, amiche, lo sono state di rado. Se lontano dal Mapei Stadium il Sassuolo ha giocato l’ultima giornata del 2013-14 (perdendo al Meazza contro il Milan, ma l’allora matricola neroverde era già salva) e del 2016-17 (all’Olimpico Grande Torino finì 5-3 per i granata, unico neroverde contento Gergoire Defrel, autore di una tripletta), in casa ha chiuso più spesso, senza tuttavia esaltare più di tanto. Tre vittorie su sette, appunto: la prima nel 2014-15, contro il Genoa, la seconda nel 2015-16 contro l’Inter e l’ultima nel 2019-20, quando battè la Lazio. È solo il caso di ricordare che nelle ultime due occasioni la ‘molla’ per spingere ai neroverdi alla vittoria fu l’orizzonte europeo (centrato da Di Francesco, non da De Zerbi che tuttavia farà il record di punti), mentre quando non c’è troppo da giocarsi, anche se si tratta dell’ultimo sforzo, il Sassuolo non brilla, anche perché è capitato che fossero gli avversari a giocarsi di più.

Così, perse contro la Roma il Sassuolo del 2017-18, con i giallorossi che ‘blindano’ il terzo posto e vanno in Champion’s, e anche l’Atalanta, la stagione successiva, conquisterà proprio al Mapei, contro il primo Sassuolo di De Zerbi, il diritto a partecipare alla CHampion’s League mentre il Milan, la stagione scorsa, al Mapei Stadium si è giocato, vincendolo, addirittura lo scudetto. A completare il quadro degli stop interni l’ultima gara della stagione 201920: il Sassuolo perse anche quella, l’avversario era un’Udinese cui la stagione non ha aveva più nulla da dire.

Stefano Fogliani