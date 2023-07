Chiusura Iscrizioni Campionati Senior Hockey Pista e Inline, Ufficialità Squadre al Via Oggi o Domani

Si sono chiuse venerdì le iscrizioni ai campionati senior di hockey Pista e Inline organizzati dalla federazione, ma l’ufficialità sulle squadre al via della prossima stagione ci sarà solo oggi o più probabilmente domani, per permettere anche ai club ritardatari di presentare la domanda, evitando se possibili le defezioni che normalmente si registrano di questi tempi. Regolarmente al via in A2 di Pista la Symbol Amatori 1945 Modena, ancora affidata a Stefano Scutece, che presenterà anche una squadra in serie B, dove si è iscritta anche la Pico Mirandola, ma non la squadra femminile, visto l’implosione del torneo in gonnella: ai nastri di partenza in C di Inline la Scomed Bomporto, a cui la Federazione aveva offerto l’ammissione alla serie B, che però la dirigenza ha rifiutato, per puntare a conquistare la promozione in pista. Unica rinuncia in A2 di hockey Pista, nel girone della Symbol, quella del Trissino ’05, il cui posto verrà preso dalla seconda squadra del Sandrigo, prima non promossa dal torneo cadetto.

r. c.