"Ci abbiamo creduto È stato bellissimo"

Che la stoffa del campione ci sia, era ormai noto a tutti. Che Tommaso Rinaldi fosse in grado di tirarla fuori in una finale, nel momento forse peggiore della sua stagione, ancora no. Un bottino di 13 punti, nessun errore in attacco, 3 muri e 2 ace. Che partita quella dello schiacciatore gialloblù in quel di Roeselare, giocata sempre con la faccia giusta e la spavalderia di chi sa il fatto suo e vuole dimostrare al mondo quello che vale. "Ce l’abbiamo fatta – ha raccontato ‘Tommy’ appena caduto l’ultimo pallone – è stato qualcosa di veramente emozionante riuscirci, farcela davanti ai nostri tifosi ma anche in un ambiente così caldo come quello di Roeselare. La gioia è grande tanto quanto l’impresa che abbiamo compiuto, venendo qua consapevoli di avere le caratteristiche per ribaltare". Ora un altro esame per Rinaldi junior, un altro obiettivo importantissimo, quello di superare Piacenza e conquistarsi la semifinale scudetto. Difficile, come a Roeselare, non impossibile. Come a Roeselare.

a.t.