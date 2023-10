"Ci è mancato solo un pizzico di fortuna"

Il primo pensiero in casa Carpi nel dopo gara è per le buone notizie che arrivano dall’ospedale di Pistoia, dove Matteo Rossini è stato portato. "Le notizie che arrivano sono buone – spiega mister Cristian Serpini – e ci fa davvero piacere. E’ stato un momento difille per tutti vedere Matteo a terra esanime e poi portato via in ambulanza. I ragazzi sono stati molto bravi anche nel gestire tutto questo, faccio a loro i complimenti. Spero che questa bella prova a Pistoia sia un punto di partenza. Una gara che se la rigiochi dieci volte così la vinci sempre, ma soprattutto se giochi così in campionato fai molta strada. Il rigore? Beh se Cortesi s’è buttato davanti al portiere è uno psicopatico. Pensavo fosse netto, ma se l’ha fatto ha sbagliato. Aldilà di questo abbiamo creato tanto, serviva un pizzico di fortuna in più. Però sono soddisfatto, ho dei ragazzi super disponibili al sacrificio. Credo tanto in loro e da oggi ancora di più".

Tommaso Cecotti ha disinnescato la qualità di Oubakent a sinistra. "Il mister ci aveva chiesto di cambiare atteggiamento dopo il Fanfulla - spiega il 2005 scuola Milan – quando abbiamo giocato i 10’ finali come fossimo spaventati. Qui abbiamo giocato con coraggio per 95’ e ci è mancato solo il gol purtroppo. La mia gara? Oubakent mi ha messo in difficolta un paio di volte, il mister mi aveva chiesto di accorciarlo e non farlo respirare". Aimen Bouhali ha chiuso da terzino destro. "Ci sono tanti rimpianti per la gara che abbiamo fatto, meritavamo di più ma la strada è quella giusta".

