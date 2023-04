Sasa Cicarevic si è ripreso il Carpi e lo ha fatto con l’unica arma che conosce, la sua indiscussa qualità col pallone fra i piedi. La seconda doppietta stagionale del montenegrino è valsa il successo di Ravenna e l’ipoteca sul 3° posto, a coronamento di un percorso di rinascita che ha contraddistinto il 2023 del fantasista classe ’94. Cicarevic era stato il "faro" che aveva illuminato il 4-3-1-2 del Carpi di Bagatti: protagonista nell’andata con 7 reti nelle prime 15 gare e tante giocate decisive. Poi anche lui, come il resto della squadra, è andato in tilt e con la gestione di Contini ha perso il posto, finendo per ben 6 gare di fila in panchina, con 4 ingressi e due sfide (Correggese e Lentigione) trascorse per 90’ seduto. Contini lo ha centellinato, ottenendo risposte positive dagli ingressi nei finali di gara, come con la rete del 2-0 segnata al Crema, e due mesi dopo l’ultima da titolare col Real Forte lo ha rilanciato dal 1’ a Ravenna, disegnando per lui il ritorno al 4-3-1-2 in cui l’ex Legnago si è esaltato, toccando quota 12 reti in stagione in 34 gare, suo record personale assoluto eguagliato rispetto alla stagione 2017-18. In quel torneo fu uno dei trascinatori del Rimini dalla D alla Lega Pro con 11 reti nella regular season (ma nessuna doppietta) e uno nella Poule scudetto contro l’Albisola, meglio dei 10 timbrati l’anno prima (2016-17) in Eccellenza, vinta sempre con il Rimini. Un recupero decisivo per il Carpi, proprio nel momento di maggior emergenza per la mediana, che Contini spera possa essere l’arma in più dei biancorossi anche nei playoff.

Ieri mattina la ripresa cui non ha preso parte Beretta, in attesa degli esami dopo il problema al ginocchio di Ravenna: per lui si teme una piccola distorsione. Erano invece solo crampi quelli che avevano fermato al "Benelli" Yabre, Cicarevic e Domonici, mentre Ranelli e Bouhali hanno lavorato a parte e sperano entro venerdì di tornare in gruppo in vista del Riccione.

Stasera alle 19 al "Cabassi" gli Allievi di mister Corradi ospitano la Langhiranese per la semifinale regionale in gara secca: chi vince domenica 30 alle 15 gioca a Ponte Nuovo (Ravenna) la finale con la vincente di Stella-Medolla.

Davide Setti