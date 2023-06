Un grande successo la quarta tappa del Modena Race 2023 al Novi Sad di Modena con l’organizzazione Acsi Ciclismo Modena con al via ben 159 master provenienti da ben 4 regioni, con i modenesi che hanno colto un bel successo con Michele Verrascina e due piazze d’onore con il vignolese Michele Vezzali e la modenese Valentina Zini. Questi i podi. Donne:1^ Elisa Rudelle (The Twins) - 2^ Valentina Zini (Team Ali Dorate Montale) - 3^ Erika Gianni (Team XP Fiorano);Fascia A: 1° Luca Cingi ( Squadra Corse Re) . 2° Simone Cerio (Team Simo Bike))-3° Davide Maffezzoli (Pro-Cycling Bike Soliera);Fascia B: 1° Michele Verrascina (Team AS Amig) - 2° Davide Benedetto (Crevalcorese) - 3° Enrico Fortini (Team AS Amig); Gentleman A: 1° Gianmarcoo Agostini (M9 Racing)-2° Marco Silvestri (Team Stocchetti)-3° Cristian Vadalà (Team Simo Bike);Gentleman B: 1ç Gianni Morigi (Team Lelli)-2° Michele Vezzalu (Gr.Bici Vignola);Supergentleman:1° Massimo Canovi (Team Stocchetti)-2° Paola Puggia (Caneva)- 3° Francesco Puglia (Team Virginia Modena);Supergentleman B: 1° Silvano Croci (Velo Bike);2° Marco Guaroli (Squadrareggio)- 3° Giorgio Gallerani (Velo Bike) prissima tappa martedì giugno sempre al Novi Sad Modena con l’organizzazione Acsi Ciclismo Modena.

Andrea Giusti