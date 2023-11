Ciclismo, il programma del fine settimana

E’ intenso il programma dei ciclocrossisti dei team modenesi in questo fine settimana di novembre.

Oggi il Giro d’Italia farà tappa a Cantoria (Torino) con la sempreverde Eva Lechner a caccia del poker stagionale e Giada Martinoli dell’Ale Team M che difenderà la sua maglia biancorosa al rientro dopo la sosta per indisposizione domenica scorsa. Domani l’attuale maglia rosa Lucia Bramati e Greta Pighi vestiranno la maglia azzurra nella prova di Coppa del mondo a Troyes (Francia) antica città romana a 150 km. dalla capitale Parigi con ovvia soddisfazione del presidente Stefano Belloi e della team manager Milena Cavani che guidano il team modenese. Domani sempre in Piemonte a S. Francesco al Campo (Torino) si svolgerà una gara internazionale dove replicheranno Lechner e Martinoli e tra gli juniores saranno protagonisti i gialloblù Matteo Rinaldi (A Favore del Ciclismo) sul secondo gradino del podio domenica scorsa nel regionale a Misano Adriatico ed il compagno di colori Luca Spezzani vincitore della gara di Corlo a fine ottobre. A Castelletto di Serravalle (Bologna) in attesa dei tricolori giovanili di gennaio, l’ex Alberto Tomesani ha allestito una intera giornata del ciclocross. Al mattino alle 9 prenderanno il via i master del Trofeo Modenese che sono al Giro di boa della rassegna che si svolge sotto l’egida dell’Uisp Modena. Nel pomeriggio alle 13 scatteranno gli Esordienti ed Allieve con la campionessa provinciale allieve Mucciarini (A.C. Serramazzoni) tra le favorite. Concluderanno il programma le gare Open maschili con al via il vignolese Enrico Benassati e l’Open femminile dove debutterà la professionista fioranese Gaia Masetti con ambizioni di vittoria, per la concomitanza della gara internazionale torinese.

Andrea Giusti