Ciclismo, Pongiluppi cerca il bis in Piemonte

Il ciclismo modenese sarà impegnato oggi e domani sulle strade d’Italia non essendoci appuntamenti nella nostra provincia. A Stevi (Alessandria) scatterà alle 13 sulla distanza di km 147,5 la classica piemontese con al via il carpigiano Matteo Pongiluppi (nella foto) alla ricerca del bis dopo il successo del Trofeo Castelfidardo di fine maggio. A Felino (Parma) saranno in gara i Giovanissimi con ai nastri di partenza ben quattro società modenesi,la Ciclistica Serramazzoni, U.C.Sozzigalli, il Baby Team Iaccobike, la Ciclistica Maranello capeggiata dal plurivittorioso Flavio Mattia Richeldi. Le gare delle varie categorie scatteranno alle ore 16 su di un circuito cittadino di Felino. Domani appuntamento con l’internazionale di Poggiana (Treviso) a difendere in colori modenesi sono iscritti il sanfeliciano Francesco Calì ed il pavullese Stefano Masoni mentre Luca Paletti osserverà un turno di riposo.

In attesa del rientro da Glasgow di Rachele Barbieri e di Gaia Masetti per le gare del finale di stagione, sarà la professionista formiginese Elisa Lugli in gara domani in quel di Ceneda di Vittorio Veneto.

Andrea Giusti