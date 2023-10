Ciclocross, doppietta in rosa con Bramati e Pighi al Giro

Luca Paletti e Lucia Bramati tra gli under 23 e Greta Pighi tra le juniores sono le prime leader del Giro d’Italia di Ciclocross che è scattato ieri a Tarvisio, mentre la Ciclistica Novese si è aggiudicata il Meeting Provinciale modenese per Giovanissimi a Cavezzo. Lo squadrone del Team Ale Cycling Modena ha centrato un doppio obiettivo al femminile con l’azzurra Lucia Bramati seconda assoluta che ha indossato la maglia bianca di leader degli under 23,mentre la promettente juniores Greta Pighi si è aggiudicata la corsa juniores ed ovviamente anche la maglia rosa di leader del Giro d’Italia. Buon debutto anche per il professionista della Bardiani CSF Faizanè Luca Paletti che si è piazzato al quarto posto assoluto nella gara open e 1° degli under 23. A Cavezzo con l’organizzazione della Ciclistica Novese quasi due centurie hanno animato il Meeting Modenese aperto anche alle società extraprovinciali e tra i Team gialloblù la Ciclistica Novese, l’A,C, Serramazzoni e la Ciclistica Maranello hanno occupato i primi tre gradini del podio,mentre questi sono risultati i migliori modenesi di categoria.G1M: Matteo Martucci (Iaccobike Sassuolo)G1F: Emma Canali (Serramazzoni);G2M: Edoardo Cattabriga (Cicl.Novese) ;G2F: Kiara Bombarda (idem) G3M: Flavio Mattia Richeldi (Cicl.Maranello);G3F: Nour Basmakh(Serramazzoni);G4M:Andrei David Scientie (Cicl,Novese);G4F: Aurora Petrucci (Sozzigalli);G5M: Leonardo Mai (Novese);G5F: Maria Grazia Di Benedetto(S,Marinese)G6M: Fabian Ferraresi (Pol.S.Marinese);G6F:Valentina Tasselli (Novese).