Ciclocross, gare a Fanano ed Europei in Francia

Ritorna a Fanano un weekend di ciclocross, con la seconda prova del Master Cross Emilia Romagna, mentre in Francia si svolgeranno gli Europei con Luca Paletti oggi in gara tra gli Under 23 e Greta Pighi e Giada Martinoli tra le juniores. Il weekend ciclocrossistico è organizzato dall’Italia Nuova Bologna con il patrocinio della Regione e l’assessorato allo sport di Fanano. Stamattina alle 10,30 prima batteria dei Master, seguiti alle 11,30 dal campionato regionale giovanile a squadre con la formula a staffetta con due maschi e due femmine, con il team Ale Cycling Modena diretta da Milena Cavani ed "A Favore del Ciclismo" guidato da Michele Paletti,al via con due quartetti. Concluderanno la giornata i Master della Fascia 2-3 e le Women. Domani Esordienti al via alle 10, seguiti dalle Allieve 1° e 2° anno.Chiuderà il programma mattutino la gara riservata ai G6M - G6F. Alle 12,40 ia la Open Femminile con la pluricampionessa Eva Lechner (foto) in grande condizione a caccia del terzo sigillo stagionale.Seguiranno gli Juniores ed infine l’Open maschile alle 13,45 .Tutte le gare delle due giornate saranno in diretta su Canale 88.

Andrea Giusti