"Ciclocross Modenese: Giulia Ballestri e Marco Balberini trionfano a Cavezzo"

Una splendida mattina ha accolto i master a Cavezzo nella 4^ tappa del Trofeo Modenese sul circuito permanente del fuoristrada, organizzato in modo impeccabile dal Pedale Cavezzo presieduto da Enrico Golinelli. Giulia Ballestri, Gianfranco Mongardi, Stefano Nicoletti, Remo Bardelli e Marco Balberini hanno trionfato per i colori modenesi nel ciclocross.Questi i podi di categoria.Women: 1^ Giulia Ballestri (Emiliana Bike) - 2^ Erika Gianni (Bike XP);M8: 1° Gianfranco Mongardi (Spilla Team Spilamberto) - 2° Marco Giaroli (Reggio E.)-3° Giorgio Goldoni (Team Virginia mo);M7:1°Fausto Fornaciari (Reggio E.)-2° Bruno Spadoni (New Bike);M6: 1° stefano Nicoletti (Emilia Bike) - 2° Massimo Corti (Hill Cycling) - 3° Maurizio Sarti (Sportissimo);M5:1° Remo Bardelli (Spilla Team) -2° Enzo Negrini (Team Bike) -3° Davide Montanari (Spilla Team);M4: 1° Paolo Strullato (Chero Group) - 2° Luca Verucchi (Team Amig) - 3° Stefano Becchi (NGR); M3: 1° Stefano Gozzi (Alapcas) -2° Alessii Coperchi (Reggio E.) - 3° Jonatan Schito (Sportissimo); M2: 1° Marco Balberini (Bici x tutti Gorzano) - 2° Gabriele Madonna (La Bottega Casinalbo) ;M1 : 1° Filippo Bigi (New Bike) - 2° Gianluca Remondi (Team Amig) - 3° Nicolas Lanfredi (Chero Group); MTB, Women: Sara Botti (Argon 18);M8: Maurizio Baraccani (Bici x tutti); M7: Giusto Mutolo (Hill Cycling);M6: Gianluca Portioli (New Bike);M5: Christian Montoro (BHS Team); M4: Michelangelo Zecchin (La Torre Piumazzo);M3: Giovanni Ceglia (New Bike),M2: Matteo Ciocci (Vernia Bike); Filippo Bigi (New Bike)

Andrea Giusti

Nella foto: le women protagoniste a Cavezzo