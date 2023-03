Ciclone Laurientè, fa gol ogni volta che gioca

"Ci sono state più squadre interessate a lui, dal Torino a vari club di Premier League e Bundesliga. Alla fine, abbiamo optato per il Sassuolo perché è una squadra che tende a valorizzare i giovani". E il Sassuolo ringrazia, perchè la frase di apertura, ripresa da TMW, è di Roberto Meloni, procuratore di Armand Laurientè, ultima ‘stellina’ in ordine di tempo ad accendersi nel firmamento neroverde e autentica ‘arma fine di mondo’ per il Sassuolo che nel girone di ritorno va più forte di tutti (16 punti in 7 gare) eccezion fatta per il Napoli capolista. La serata dell’Olimpico – due gol e un assist per l’attaccante francese – è solo la punta dell’iceberg, in effetti: dopo il giro di boa è vero che il Sassuolo corre il doppio di quanto non abbia fatto all’andata, ma anche Laurientè ha accelerato eccome.

All’andata, per lui, 13 presenze, 2 gol e 3 assist, al ritorno 6 volte in campo, 5 volte in gol e tre assist. "Ora sta capendo il calcio italiano e sta studiando la lingua", ha detto ancora Meloni e in effetti i risultati si vedono, se è vero, come è vero, che nelle ultime due gare Laurientè è entrato da protagonista in 6 delle 7 reti messe a segno dalla squadra di Dionisi contro Cremonese e Roma. Che potesse essere un giocatore con potenzialità importanti si sapeva (e il Sassuolo ha investito comunque 10 milioni per portarlo in Emilia, cui se ne aggiungeranno un paio di bonus), che potesse risultare così decisivo alla sua prima stagione in Italia non crediamo se lo aspettassero neppure i dirigenti neroverdi, che adesso passano all’incasso e si godono le prodezze di un attaccante che oggi è un asset importante del tridente di Dionisi e domani potrebbe essere l’ennesimo crack di mercato. Dionisi ne ha ‘addomesticato’ il talento, il tridente ‘largo’ con cui gioca il Sassuolo ne esalta lo spunto in velocità e il resto lo ha fatto lui, complici mezzi tecnici che lo rendono, a tratti, imprendibile.

"È un giocatore di grande prospettiva, e ci regalerà grandissime soddisfazioni", ha detto l’Amministratore Delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali poco prima che Armand svellesse l’Olimpico, e le soddisfazioni che Laurientè darà a chi ha puntato su di lui prova invece a quantificarle, invece, ancora il suo agente, che spiega, arrotondando con tutta probabilità per difetto, come il suo assistito valga "25 milioni" e ammettendo come qualcosa, attorno a Laurientè, si muova. Milan e Napoli, sussurra radiomercato, lo seguirebbero con attenzione "ma – la precisazione, doverosa, di Meloni – sono solo sondaggi: non abbiamo fretta, noi agenti, come non ne ha Armand".

Stefano Fogliani