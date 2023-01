"Cinismo e attenzione, possiamo fare bene"

"Momenti come quelli che stiamo attraversando fanno parte del gioco: il Sassuolo, in altre stagioni, è stato in questa situazione e anch’io, sulla panchina del Venezia, mi trovai a lottare con la classifica".

Consapevole del momento e delle sue difficoltà, ma ben deciso a fare di tutto per uscire dall’impasse, l’Alessio Dionisi della vigilia plana su una gara difficile dopo una settimana non meno difficile. "L’avversario lo conosciamo, è forte, e più forte di noi, anche se non ha cominciato l’anno bene. Ma anche noi in questo inizio di 2023 non abbiamo reso nel modo migliore, e a questo inizio dobbiamo comunque aggrapparci, sapendo che possiamo e dobbiamo fare meglio", spiega l’allenatore del Sassuolo, che ai suoi chiede cinismo e attenzione. Si gioca, e si vince e si perde sugli episodi, e aggiunge che il Sassuolo dovrà essere necessariamente più bravo a sfruttarli, perché adesso condizionano più quelli che la prestazione. La gara con la Sampdoria e quella con la Fiorentina, da questo punto di vista, hanno detto tanto, penalizzando il Sassuolo nel risultato, adesso tocca al Sassuolo dire la sua. "In settimana abbiamo lavorato bene, abbiamo perso due giocatori importanti ma siamo pronti a mettere in campo tutto quello che abbiamo, consapevoli che affrontiamo un avversario sulla carta più forti di noi".

Battuto al Mapei Stadium la scorsa stagione, ma quello era un altro Sassuolo: quello di oggi cerca se stesso, provando a non fare troppo caso ad una striscia di sei gare senza vittorie che chissà quanto ne hanno minato le sicurezze. "Per crescere e tornare a vincere devi saper lavorare sulle sconfitte con la mentalità giusta. La situazione è questa, ma non è drammatica e siamo ancora artefici del nostro destino: se siamo in questa situazione significa che non abbiamo fatto abbastanza per meritarci di più", aggiunge Dionisi, che fa capire di dover sciogliere ancora gli ultimi dubbi di formazione, ma alle assenze non si aggrappa. Spiegando come avrà comunque modo di scegliere, e come molto passerà dall’attenzione che i suoi metteranno nello sfruttare le occasioni che la Lazio concederà. "Contro la Samp – la chiosa del tecnico neroverde - abbiamo creato molto nel secondo tempo e segnato solo su rigore, a Firenze la gara l’abbiamo fatta ma ne abbiamo ottenuto un solo gol, ancora su rigore: dobbiamo essere più efficaci nel supportare la fase offensiva, e più cinici nel capitalizzare quanto ci viene concesso".

Stefano Fogliani