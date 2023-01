Cinque anticipi, Carletti al debutto

Sono 8 le modenesi in campo oggi nei 5 anticipi dei dilettanti (ore 15). In Prima ’D’ c’è Junior Fiorano-Solierese coi gialloblù che vincendo possono agganciare il 2° posto della Madonnina e i fioranesi (2 ko di fila) che navigano in zona playout, in Prima ’E’ il Valsa Savignano quart’ultimo cerca punti salvezza con lo Junior Corticella secondo della classe, in Seconda ’E’ la Flos Frugi terza ospita a Ubersetto la capolista Rubierese (+3) per cercare l’aggancio in vetta, in Seconda ’F’ mister Stefano Carletti (foto), appena scelto dalla Fortitudo dopo le dimissioni di Bernabei, debutta subito al ’Botti’ contro la Sanmartinese e in Terza ’B’ va in scena il derby ’cittadino’ San Paolo-Gino Nasi al ’Mazzoni’.

Eccellenza. Domani in campo alle 14,30 la 5^ di ritorno (oggi l’anticipo è Piccardo-Rolo a Brescello) con 3 super sfide fra le prime 6 della classe, perché oltre a Borgo-Cittadella e Castelfranco-Agazzanese c’è anche Colorno-Formigine. Ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Borgo San Donnino-Cittadella 1. Cattani al completo per la sfida sul campo della capolista a +8 (ma con una gara in meno). Castelfranco-Agazzanese 1X. Biancogialli senza Laino e mister Fontana (ancora squalificato) contro i piacentini a -6, ma con una gara in meno. Boretto-Castelvetro 1. In serie utile da 3 gare, la squadra di Domizzi deve fare a meno di Poligani. Colorno-Formigine 12. I verdeblù difendono il 5° posto dai ducali (-2) senza Iattici infortunato e col dubbio Balestri. Modenese-Arcetana 1. Gara salvezza cruciale per i gialloblù dopo le 6 sdcoppole nel derby: contro i reggiani dell’ex Pivetti (a +2) out Alessandro Borghi e De Pietri, oltre a Capasso squalificato. Sasso Marconi-Vignolese X. Lanciati da 8 punti in 4 gare i rossoverdi devono fare a meno di Dardani, e dei 2004 Incerti e Benedetti infortunati. Castellana-La Pieve X. Senza Rizzo i granata provano a fermare la striscia nera di 5 ko di fila.

d.s.